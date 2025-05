Calciomercato Juventus | Terremoto in vista! La società ha deciso

La società sembra essere abbastanza decisa a portare in casa Juventus una mezza rivoluzione: ecco perché

Si aggira intorno all’1.44 la media gol della Juventus in questa stagione. Stiamo parlando, in dati più concreti, di 52 reti messe a segno in 36 partite. Pochi, troppo pochi per una squadra di tale blasone e che punta a grossi obiettivi in Serie A e in Europa. Chiaramente quando la macchina non fa gol è colpa di tutto l’impianto, non solo degli attaccanti. Ma è d’uopo ritenere che i bomber siano mancati quest’anno: da Dusan Vlahovic ad Arek Milik passando per Kolo Muani che dopo l’avvio super si è pian piano scemato. È per questo motivo che la società ha preso una decisione molto importante in vista della prossima sessione di calciomercato: rivoluzionare l’attacco da capo a piedi. Ci saranno tantissimi cambiamenti nel reparto.

Juventus: la rivoluzione d’attacco | Tutte le notizie di calciomercato

Procediamo per gradi. Anzi, per nomi. Dusan Vlahovic, il nome più pesante, sembra destinato all’addio: stipendio elevatissimo, rendimento altalenante, troppe ombre rispetto alle luci. La Juve lo valuta attorno ai 30 milioni, ma dovrà accontentasti di qualcosa in meno visto che il suo contratto scadrà nel 2026. Andrà via anche Arek Milik nonostante il rinnovo – fatto proprio per venderlo – non rientra più nei piani. E non si punterà nemmeno su Kolo Muani. Il francese stava incantando, poi il cambio in panchina lo ha relegato a comprimario ed ha smesso di segnare con continuità. Il Paris Saint Germain chiede un sacco di soldi per il trasferimento definitivo e per la Juventus il gioco non vale la candela. Dovrebbero salutare anche Samuel Illing-Junior e Francisco Coincencao, mai completamente esplosi. Sicuri della permanenza – a meno che non arrivassero offerte monstre – sembrano essere solo Kenan Yildiz e Nico Gonzalez. Affianco a loro ci saranno gli acquisti. Piacciono Osimhen, Retegui, Hojlund. Ma aocchio pure a Jonathan David che ha già dimostrato una buona capacità realizzativa e che potrebbe arrivare con un’operazione da 40-45 milioni tra cartellino e commissioni. Non una scommessa a basso costo, ma forse il profilo più adatto per cominciare a ricostruire. Intanto, Pedullà ha dato un altro aggiornamento molto grosso rispetto al mercato bianconero <<<