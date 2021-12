Calciomercato Juventus / Paganini fa volare i tifosi: “Tentativo a gennaio!”

Juventus a testa bassa sul mercato. Come vi stiamo raccontando nelle ultime settimane, la dirigenza bianconera è tutt'altro che ferma e starebbe sviluppando le proprie idee in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Quando queste idee, si spera, dovranno diventare qualcosa di ben più concreto.

Ad Allegri servono rinforzi, non ci sono dubbi su questo. Il campo e i risultati stanno parlando fin troppo chiaramente, bocciando in maniera evidente la Juve. Da questo punto di vista, il mercato di riparazione potrebbe rappresentare l'occasione giusta per tentare una risalita nella seconda parte di stagione. Un trampolino di lancio per rimettersi in carreggiata con forze nuove.