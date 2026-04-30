La stagione di Francisco Conceiçao non sta passando certamente inosservata. Il numero sette bianconero, dopo un avvio sottotono, con l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina è diventato un giocatore fondamentale nello scacchiere bianconero. A suon di ottime prestazioni, condite anche da gol e assist, l’esterno portoghese è pronto ora a caricarsi la squadra sulle spalle per lo sprint finale.

Naturalmente tutto ciò, ha attirato l’attenzione dei maggiori top club europei. Come vi avevamo raccontato diversi mesi fa, il Liverpool aveva individuato in Conceiçao il possibile erede di Salah, voci che al momento trovano conferma ma sul piano di un’offerta ufficiale non ci sono stati passi in avanti. Ora sul portoghese, si registra l’interesse anche del Manchester United, che vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo puntando sul gioiellino bianconero.

Il futuro di Conceiçao

Nonostante le lusinghe dalla Premier League, il futuro del calciatore sembra però essere ancora a Torino. Lo stesso Conceiçao, dal ritiro con la propria Nazionale, aveva dichiarato di come fosse felice alla Juventus e il focus era solamente sul raggiungimento degli obiettivi in maglia bianconera.

Il calciomercato, come sappiamo bene può riservarci sempre novità in qualsiasi momento e se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile sia per il calciatore che per il club bianconero, la situazione potrebbe evolvere. La Juventus, dal canto suo, non ascolterà offerte minori a 40 milioni, cifra che permetterebbe di rientrare dell’investimento sostenuto per prelevarlo dal Porto