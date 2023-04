Per il 2024, la Juventus sogna un colpo incredibile: “Difficilissimo” / News

Si lavora senza sosta in casa Juventus in vista della prossima stagione. C’è un’annata ancora da concludere, con la squadra di Allegri in lotta su tutte le competizioni, ma c’è soprattutto un nuovo ciclo da aprire. Ve lo stiamo raccontando da settimane, è inutile girarci intorno: la società ha il chiaro obiettivo di aprire una nuova era di dominio bianconero sul calcio italiano. E, magari, anche su quello europeo per riuscire lì dove il vecchio ciclo aveva fallito. E, in tal senso, il piano è ben preciso.