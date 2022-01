Mercato Juve / Colpo a sorpresa, Di Marzio: “Ecco chi può arrivare ora”

Questo non è affatto un momento semplice per la Juventus. In campionato, dopo lo stentato avvio di stagione, la Vecchia Signora è costretta a rincorrere la zona Champions, obiettivo di fondamentale importanza anche e soprattutto in prospettiva futura. Poi la cocente sconfitta nel derby d'Italia nella Supercoppa italiana, che non contribuisce di certo a risollevare gli animi dalle parti della Continassa.