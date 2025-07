Juventus, Sancho in stallo: servono prima due uscite

La Juventus avrebbe già definito gran parte dell'operazione con il Manchester United, ma a prima bisogno di cedere almeno due calciatori.

Si complica per la Juventus la pista che porta a Jadon Sancho. Non per problemi riguardanti l’accordo con il Manchester United o con il calciatore, perché questi due aspetti sono già pressoché definiti: come riporta Il Corriere dello Sport in mattinata, infatti, c’è già un’intesa con l’inglese per un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione e con i Red Devils per una cifra di circa 15 milioni di sterline, equivalenti a 17,5 milioni di euro.

Il nodo della questione è un altro: come già scritto negli scorsi giorni, la Juventus sta incontrando difficoltà sul mercato in entrata a causa di una lunga lista di esuberi che non riesce a cedere.

Almeno due cessioni prima di chiudere per Sancho

Questa situazione, unita al caso Vlahović, che con il suo altissimo stipendio sta inibendo ulteriormente la capacità della Juventus di operare in entrata, sta sostanzialmente bloccando l’affare Sancho.

Nello specifico, prima di poter concludere le operazioni per quest’ultimo, ai bianconeri servono almeno due cessioni. Una potrebbe essere quella di Timothy Weah, su cui il Marsiglia è forte da settimane e con cui ha già un accordo. La Juventus, però, è ferma sulla propria valutazione di 20 milioni di euro, cifra a cui i francesi non si sono ancora spinti, fermandosi a 15.

L’altro indiziato a fare posto a Sancho è Nico Gonzalez, che dopo una stagione deludente è in uscita dalla Juventus e da cui i bianconeri vorrebbero ricavare circa 30 milioni di euro. Sull’argentino, però, di interessi concreti non ce ne sono: le piste più percorribili al momento sembrano quelle che portano a Inter e Atalanta, pur non essendoci nulla di effettivo sul tavolo; più defilata, invece, l’ipotesi Arabia Saudita, con l’Al Hilal che all’interessamento iniziale non ha fatto seguire passi avanti.