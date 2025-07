Juventus, prosegue il braccio di ferro con Weah e il Marsiglia

La Juventus non cede: se il Marsiglia vuole Timothy Weah, dovrà adattarsi alle richieste economiche dei bianconeri.

La Juventus non cede di un millimetro nel contesto della trattativa con il Marsiglia per la cessione di Timothy Weah. L’esterno statunitense vuole a tutti costi unirsi al club francese, e dopo aver fatto saltare la trattativa con il Nottingham Forest, rifiutando la destinazione, è stato protagonista di uno dei casi più spinosi dell’estate bianconera, che si sta avendo luogo principalmente tramite il suo agente, Badou Sambaguè, che si è dimostrato critico a più riprese, esprimendosi infine contro un dirigente della società nello specifico, con tutta probabilità Damien Comolli.

Il Marsiglia offre 15, la Juventus chiede 18-20

Il risultato di questo sfogo, che ha assunto negli ultimi giorni tutte le sembianze di un vero e proprio braccio di ferro, sembra essere stato soltanto quello di irrigidire ulteriormente la Juventus, che per Weah punta a monetizzare e, soprattutto, punta a farlo secondo le proprie condizioni.

Come riporta TuttoSport, infatti, I bianconeri sono irremovibili sulla richiesta di una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro per la cessione del calciatore, e per il momento non c’è possibilità di andare incontro al Marsiglia, che non sembra disposto a spingersi oltre i 15 milioni totali tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

In ogni caso, si cercherà quanto prima di risolvere e di capire se ci saranno margini per portare avanti le discussioni.