Calciomercato Juventus, è finita: “Salta tutto, incredibile”

La Juventus lavora da giorni alla costruzione di una grande formazione in vista del prossimo anno. Ma occhio al calciomercato in uscita

Juventus, non ci sono novità positive per Giuntoli

Il calciomercato della Juventus è ancora vivo. E cerca di mettere in fila tutta una serie di operazioni che potranno essere pianificate in vista del prossimo anno. Basti pensare al fatto che Giuntoli sembra già molto convinto nel voler provare a costruire qualcosa di importante, lavorando sulle entrate così come sulle uscite. Ed è in questo senso che stanno circolando delle voci molto nette su una trattativa che sembrava essere in dirittura d’arrivo e che – invece – alla fine potrebbe saltare in maniera definitiva.

A quanto pare, da quel che risulta, il Manchester City avrebbe deciso di lasciar pardere la pista che avrebbe potuto portare Cambiaso a vestire la maglia dei Citizens. L'affare sembrava ad un passo, ma adesso potrebbe saltare. Il motivo? Theo Hernandez. A quanto pare, infatti, il City avrebbe deciso di cambiare obiettivo per puntare tutto sul terzino del Milan. Che potrebbe venire via ad una somma inferiore rispetto ai 70 milioni che Giuntoli aveva chiesto (pare) per Cambiaso. Insomma, la situazione al momento è quello che è. Ma l'idea che la Juventus debba in qualche modo rinunciare quell'importo, sembra oramai chiara. Avanti un'altro.