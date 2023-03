Calciomercato Juventus / Voci estere: Klopp bussa alla porta bianconera

Facciamo il punto della situazione in relazione a quello che si dice lontano dai nostri confini, rispetto al mercato della Juventus

La Juventus lavora per costruire un futuro che possa essere sempre più luminoso. In un momento complesso come quello che i bianconeri stanno vivendo fuori dal rettangolo di gioco, la squadra sta rispondendo al meglio e di questo, Allegri, è davvero contento. Ma per fare davvero felice Max, bisognerà fare bene anche fuori dal campo. Quando - in estate - il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Nel frattempo, noi - nell'articolo di oggi - vogliamo riportarvi quelle che sono le voci che circolano all'estero, rispetto ai possibili movimenti - in entrata e in uscita - di casa Juve.

La complessa situazione di Rabiot Ha parlato chiaro, il centrocampista bianconero. In Italia sta bene ma non si preclude nulla, rispetto alle voci di un suo possibile ritorno al PSG. In questo senso, attenzione al massimo. In Inghilterra, il The Sun parla di quello che potrebbe essere un assalto da parte del Liverpool. "Jurgen Klopp ha bisogno di corsa e gambe fresche a centrocampo", scrivono. Al momento - ovviamente - siamo alle chiacchiere. Ma è ovvio che fino a quando non arriverà - semmai arriverà - il rinnovo di Adrien, le indiscrezioni continueranno a moltiplicarsi. Detto ciò, le notizie sul mercato bianconero dall'estero non finiscono qui.

La Juventus valuta un colpo dall'Atletico Madrid — Secondo quanto viene riportato dal sito web Relevo, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Renan Lodi. Terzino sinistro dell'Atletico Madrid ora al Nottingham Forest, che non intende pagare la clausola per il riscatto da 30 milioni di euro. Brasiliano, 24 anni, è sicuramente un calciatore di livello. 19 presenze in Premier League quest'anno e pure un gol all'attivo. Già in passato era stato accostato ai bianconeri, ma non se ne fece nulla. Vedremo se in estate potranno esserci dei movimenti in questo senso. Detto questo, chiudiamo questa nostra rassegna estera con una notizia che arriva sempre dalla Spagna.

Nuova pretendente per Kajo Jorge — Stando a quanto viene riferito da elgoldigital.com, la Real Sociedad avrebbe deciso di mettere gli occhi su Kajo Jorge. E' stato praticamente quasi sempre infortunato. Il classe 2022 ha visto crollare il proprio valore di mercato ma la Juventus lo aveva comunque blindato fino al 2026. Le possibilità di che possa dare un mano ad Allegri sono basse e per questo, adesso, un possibile addio a fine stagione è più che probabile. Secondo quanto scrive la stessa fonte, la Real Sociedad sarebbe pronta a fare un grosso investimento per convincere la Juve a cederlo. Sottolineando come l'attuale allenatore della squadra, sia un tecnico molto capace nel valorizzare i giovani. Insomma, non è escluso che da qui a qualche mese, un'offerta non possa arrivare alla Continassa.