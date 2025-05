Juventus, primo colpo vicinissimo: “Nome a sorpresa”

In casa Juventus ci si muove molto rapidamente rispetto al calciomercato e non solo. Abbiamo aggiornamenti molto grossi

La Juventus muove le prime pedine in vista del calciomercato estivo. Lo fa scommettendo sul quarto posto, quindi sperando che Igor Tudor porti la squadra al quarto posto. La qualificazione, ormai lo sappiamo, è fondamentale per finanziare le operazioni in entrata che Cristiano Giuntoli vorrà mettere in piedi. Alcune piste sono già ben avviate, altre in fase di valutazione per poter essere battute. È comunque chiara una cosa: la società è già a lavoro. E l’obiettivo è quello di costruire una rosa finalmente in grado di riportare la Juventus dove merita. Ovvero, ai vertici del calcio italiano ed europeo. Talmente a lavoro che ci sarebbe una trattativa pronta a decollare.

Primo colpo in dirittura d’arrivo? Ecco che cosa sappiamo | Calciomercato Juventus

Secondo fonti vicine al club, Miguel Gutierrez potrebbe finire con il vestire la maglia della Juve. Il laterale mancino del Girona, classe 2001, è pronto a diventare il primo colpo della nuova stagione, segnale evidente della volontà del club di investire su profili giovani e futuribili. L’operazione sembra davvero ben impostata e già in fase avanzata: i dirigenti juventini avrebbero ormai definito i dettagli dell’operazione con il club catalano: per un affare si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro. Una cifra considerevole, che però testimonia quanto valore viene riconosciuto al giocatore che è un prodotto della cantera del Real Madrid.

L’identikit è linea con il nuovo corso bianconero: giovane, promettente, tecnicamente valido. Darebbe linfa ad un reparto che ha decisamente bisogno di un ammodernamento. Anche perché Andrea Cambiaso è finito nell’orbita del Manchester City che potrebbe in estate formalizzare una proposta indecente e non rifiutabile per la Juventus. E Weah non potrà eternamente adattarsi al ruolo. Ecco perché ci si inizia a guardare intorno alla ricerca di nuove risorse. Miguel Guitierrez potrebbe esserne una. Situazione calda, da tenere d’occhio con grande attenzione.