Calciomercato Juve, primo colpo per Conte: “Arriva dal Napoli”

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per provare a costruire da subito una grande formazione. Conte sempre più vicino

Antonio Conte alla Juventus: l’affare sembra essere sempre più vicino. E poi, via al calciomercato.

Antonio Conte deve tornare alla Juventus. E secondo quello che Juvenews.eu vi sta riportando da settimane, il momento sembra essere sempre più vicino. Il tecnico Salentino potrebbe sciogliere le riserve intorno al 15 Giugno: questo è quello che possiamo svelarvi in anteprima. La voglia di tornare allo Juventus Stadium è tanta. Tantissima. Ed è per questo che dopo lo scudetto ed i festeggiamenti, l’addio sarà cosa certa. Ovviamente, a Giuntoli il compito di riuscire a mettere a sua disposizione una squadra che possa essere all’altezza delle ambizioni che i bianconeri rincorrono. E lo stesso Conte, potrebbe essere accontentato con un primo colpo niente male, dal Napoli.

Juventus, primo colpo di mercato per Conte?

Secondo quello che viene riportato da radiomercato infatti, la Juventus avrebbe già messo nel mirino Anguissa. Uno dei fedelissimi di Conte che Antonio vorrebbe portare a Torino, in bianconero. E’ una notizia di queste ultime ore che però rende molto bene l’idea rispetto a quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane. Quando il calciomercato sarà impazzito. E aprirà ufficialmente le danze. Ovviamente, non finirà qui. Secondo quelle che sono altre voci, infatti, ci saranno anche degli addii importanti. In basso vi lasciamo il link del nostro focus che parla dei 7 big che potrebbero dire addio con l’arrivo di Conte alla Juve.

ADDIO A 7 GIOCATORI CON CONTE ALLA JUVENTUS <<<