Calciomercato Juventus, annuncio da urlo in diretta: “Preso Pogba”

Calciomercato Juventus, Tony Damascelli ha rivelato un'indiscrezione da paura.

Le voci e le indiscrezioni di calciomercato che legano Paul Pogba alla Juventus continuano a rincorrersi. Le novità sono praticamente all'ordine del giorno, un indizio importante che fa pensare che in effetti più di qualcosa di vero ci sia in fondo. Qualcosa sta bollendo effettivamente in pentola su questo fronte.

Noi ve ne stiamo parlando in lungo e in largo, aggiornandovi continuamente su ogni notizia che spunta e su ogni rumor che circola in ambiente bianconero. Quello che sappiamo ad oggi è che Pogba lascerà il Manchester United a fine stagione, svincolandosi a parametro zero. A scanso di equivoci, ve lo diciamo subito: secondo noi il ritorno del francese a Torino - seppure possibile - rimane comunque un'impresa tutt'altro che semplice da portare a termine.

D'altro canto però, non si possono nemmeno ignorare le tante voci che continuano ad accostare concretamente il Polpo alla Juve. Ed è per questo che vi riportiamo, come al solito, una delle notizie più clamorose di queste ultime ore, secondo cui la Vecchia Signora avrebbe addirittura già preso Paul Pogba <<<