Calciomercato Juventus / Pedullà scatenato su Pogba, Di Maria e Perisic!

Non è ancora finito ufficialmente il campionato, ma la Juventus è già partita in quarta sul fronte calciomercato . La sensazione netta è che la Vecchia Signora voglia mettere a segno il più presto possibile alcuni dei colpi più importanti per la prossima stagione, senza tirarla troppo per le lunghe.

In particolar modo, sono i parametri zero a monopolizzare le notizie di mercato in casa Juve in questo momento. Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto dunque il punto sui movimenti del club bianconero nelle ultime ore sul suo sito ufficiale. Il giornalista sottolinea come, dopo i colpi "giovani" e di grande talento come De Ligt, Chiesa e Vlahovic, ora la Juve avrebbe virato verso una nuova direzione.