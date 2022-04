Calciomercato Juventus / Ormai è fatta, Pedullà sicuro: “Affare in chiusura”

La Juventus sta pianificando il proprio futuro con grande attenzione e meticolosità. Non si vuole lasciar spazio a nessun tipo di errore, ne sono stati commessi già troppi nel recente passato. Adesso bisogna ingranare la marcia e ripartire forte. La prossima stagione - come ha più volte dichiarato Allegri - l'obiettivo sarà lo scudetto.

La Juve dunque non si nasconde dietro un dito: vuole crescere e pure in fretta, soprattutto attraverso il prossimo calciomercato estivo. Che, senza dubbio, sarà fondamentale per sostenere le idee e le ambizioni della Vecchia Signora. Come detto quindi, la Juventus già pianifica e studia le sue prossime mosse di calciomercato.