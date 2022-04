Mercato Juve / Confermato, ecco chi ha chiesto Allegri: “Contatti avviati”

Da ormai svariato tempo, si parla di rivoluzione in arrivo in casa Juventus. O, quantomeno, di un netto ed evidente ritocco della rosa bianconera nel corso del prossimo mercato estivo. Un rimodellamento che coinvolgerà praticamente tutti i reparti della squadra guidata da Max Allegri.

Attacco e centrocampo sono i reparti che attraggono maggiormente le attenzioni di media e addetti ai lavori, ma non bisogna sottovalutare anche il capitolo riguardante la difesa. Chiellini deve ancora decidere se il suo futuro sarà ancora bianconero, Rugani (che potrebbe anche partire) può essere considerato solo un'alternativa di seconda fascia. Bonucci e de Ligt sono le uniche certezze, ma bisogna riuscire comunque a trattenere l'olandese. Infine Gatti , che però non può essere ancora considerato un titolare.

Per questo la Juve sta sondando il mercato per individuare un centrale di altissimo livello da aggiungere alla rosa: Rudiger è il sogno, ma molto costoso. E poi? Poi c'è da valutare pure il reparto dei terzini, che avrà bisogno di qualche innesto importante. In questo senso, Allegri avrebbe le idee molto chiare e la Juventus si sarebbe già mossa per un grande obiettivo <<<