Juventus, si pensa a Núñez come alternativa a Kolo Muani

Viste le difficoltà a riportare a Torino Kolo Muani, la Juventus avrebbe iniziato i contatti con il Liverpool per l’uruguiano.

La Juventus ha messo gli occhi su Darwin Núñez, attaccante uruguaiano in uscita dal Liverpool. La trattativa tra i bianconeri e il PSG per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani si sta rivelando farraginosa, con i parigini che pretendono un prestito con obbligo di riscatto per avere la certezza di cedere a titolo definitivo un calciatore su cui non puntano; l’opzione non è gradita alla Juventus, che preferirebbe un prestito con diritto, e così la Vecchia Signora avrebbe iniziato a guardarsi intorno, individuando in Núñez una possibile alternativa e iniziando i contatti con il Liverpool.

Il Liverpool spara alto, ma potrebbe aprire al prestito

I Reds hanno acquistato in questo mercato estivo Hugo Ekitiké dall’Eintracht Francoforte, e in aggiunta puntano anche al colpo da novanta che prende il nome di Alexander Isak. La situazione appare dunque chiara: per Darwin Núñez a Liverpool non sembra più esserci spazio.

Ma ciò non significa che ad Anfield siano disposti a lasciarlo partire a prezzo di saldo: si parla di almeno 55-60 milioni di euro, cifra molto elevata che allo stato attuale la Juventus farebbe fatica a sborsare. Ma, stavolta, la possibile formula del trasferimento va in soccorso dei bianconeri: al contrario del PSG, il Liverpool potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto, opzione che farebbe piacere al club torinese e agevolerebbe le operazioni.