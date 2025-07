Juventus, all-in su Kolo Muani

La Juventus vuole a tutti i costi riportare a Torino il centravanti, ma non c'è ancora un accordo con il PSG sulla formula.

Tutto su Kolo Muani. La Juventus punta il centravanti che tanto bene ha fatto a Torino nella seconda parte della scorsa stagione, e continua a intrattenere fitti contatti con il PSG per trovare un’intesa che metta d’accordo tutti. Spostando il punto di vista, e assumendo quello del calciatore, la situazione è chiara: Kolo Muani vuole tornare alla Juventus, e e starà dunque ai bianconeri far sì che questo scenario si realizzi.

Il nodo è la formula

L’impasse principale della trattativa tra la Vecchia Signora e i parigini, come fa sapere Il Corriere dello Sport in mattinata, non è il prezzo – i francesi sarebbero disposti a cedere il calciatore per una cifra sui 50 milioni, a cui la Juventus può spingersi con un’offerta da 10+40 – ma continua a essere la formula del trasferimento: il PSG è infatti irremovibile sul prestito con obbligo di riscatto, per avere la garanzia di cedere il centravanti a titolo definitivo a fine stagione. La Juventus ha provato ad adattarsi a questa richiesta, inserendo nell’offerta una serie di condizioni legate al riscatto: condizioni che, tuttavia, i parigini non hanno reputato sufficientemente sicure.

Insomma, il nodo della questione è uno solo: il PSG vuole essere certo che Randal Kolo Muani non torni alla base, e si proseguirà a trattare per capire se la Juventus cederà a questa pretesa e inserirà delle condizioni di riscatto certe.

Sullo sfondo restano il Manchester United e il Newcastle, ma, come già ribadito, la priorità del centravanti resta la Juventus.