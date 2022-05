Calciomercato Juventus, clamorosa novità improvvisa: “Colpo vicinissimo!”

1 di 2

Calciomercato Juventus, un gran colpo in canna.

Come vi stiamo ripetendo da ormai qualche settimana, la Juventus è concretamente al lavoro per pianificare e organizzare al meglio il proprio calciomercato estivo. Di tempo da perdere non ce n'è, vista la mole di situazioni su cui Cherubini e la dirigenza bianconera dovranno mettere mano.

Capitolo uscite: dopo quella certa di Dybala, si attendono anche altre partenze. Si cerca un acquirente per Alex Sandro, che ha un ingaggio pesante. Sempre in bilico anche Arthur e Rabiot, che potrebbero salutare in caso di offerte congrue. Pure Chiellini è prossimo all'addio, mentre per Kean e Morata sono in corso alcune valutazioni, tecniche ed economiche.

Ovviamente però la Juve si sta muovendo concretamente anche per i prossimi colpi in entrata previsti per l'estate. E, come un fulmine a ciel sereno, in queste ultime ore è arrivata una notizia improvvisa: la Juventus infatti sarebbe molto vicina ad un nuovo colpo di calciomercato totalmente a sorpresa <<<