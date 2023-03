Calciomercato Juventus / Notizia bomba nella notte su Chiesa

La Juventus sembra intenzionata a fare sul serio la prossima estate. In sede di calciomercato è attesa una mezza rivoluzione di cui si inizia a parlare in maniera sempre più insistente in casa bianconera. Nello specifico, pare proprio che Elkann voglia ribaltare lo spogliatoio con tanti calciatori che potrebbero salutare e altri - anche nomi piuttosto grossi - che potrebbero alla fine arrivare in bianconero. Ne abbiamo parlato anche su Juvenews in questi giorni, chi ci legge lo sa.