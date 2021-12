Calciomercato Juventus, notizia da urlo: “C’è stato un contatto”

La Juventus sta attraversando una delicatissima fase di transizione. I bianconeri non somigliano più all'armata capace di conquistare lo scudetto per nove anni consecutivi. La squadra ha bisogno di una nuova iniezione di qualità in diversi reparti per tornare ad essere all'altezza delle ambizioni del club. Quello che si è visto finora non è accettabile e il prossimo mercato sarà fondamentale per raddrizzare il presente e pensare al futuro.