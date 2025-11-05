Juventus, notizia clamorosa di calciomercato: "Dusan Vlahovic..."

Arrivano clamorose conferme rispetto a quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane in casa Juventus: il punto

Juventus all’opera in sede di calciomercato. Questo, oramai, è chiaro a tutti. Tutto lascia pensare a delle possibili sorprese che potrebbero accadere sotto quel punto di vista da qui alle prossime settimane. E una di queste… era una nostra esclusiva.

Calciomercato Juventus, occhi bene aperti!

Non vorremmo dire che ve lo avevamo detto… ma ve lo avevamo detto. Su Juvenews.eu solo qualche settimana fa, lo scrivevamo: Dusan Vlahovic può restare. Anche quando sembrava al passo d’addio, quando si parlava di possibili sostituti. Mille ragioni dietro l’angolo. Ma una sola verità: Dusan è il 9 della Juventus. David e Openda si stanno dimostrando dei comprimari. Della serie: c’è un motivo se Vlahovic costa quel che costa. Si sta juventinizzando in maniera sempre più chiara e la rete contro lo Sporting è solo l’ennesima conferma.

Intorno a lui va costruita una squadra che possa essere all'altezza della situazione: eccola, la verità. E allora grossa attenzione perché potrebbero esserci dei movimenti anche in quella direzione. Ma prima di tutto, il suo rinnovo. Mai come adesso sembra possibile. E forse, anche giusto.