Juve, uno tra David e Openda potrebbe trovare spazio contro il Torino: il punto

Entrambi gli attaccanti non sono partiti titolari contro lo Sporting Lisbona: uno dei due potrebbe trovare spazio nel derby contro i granata

Quale sarà l’attacco della Juventus che mister Spalletti vorrà schierare contro il Torino? Una domanda a cui è ancora difficile dare risposte certe e sicure. Tuttavia, in vista della gara contro i granata, potrebbero trovare spazio due elementi del reparto offensivo che non sono partiti titolari contro lo Sporting Lisbona, vale a dire Jonathan David e Lois Openda.

Contro la squadra di Marco Baroni, infatti, almeno uno dei due potrebbe trovare spazio in attacco. Mister Spalletti, dal canto suo, non vuole lasciare indietro nessuno, neanche i due giocatori fino a questo punto maggiormente in difficoltà. In particolare al canadese non è stata ancora concessa dal nuovo allenatore l’opportunità di giocare dal primo minuto: in tal senso, il tecnico toscano riflette sulla possibilità di impiegarlo. Come l’ex Lipsia, che dal punto di vista mentale non ha sfigurato contro la Cremonese di Nicola. Contro il Torino, dunque, uno dei due può scendere in campo.