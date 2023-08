Juventus, non solo Lukaku: Allegri sogna un altro colpo | Calciomercato

La Juventus lavora con Giuntoli per cercare di sistemare diverse questioni relative al calciomercato dei bianconeri. In tal senso, le novità che arrivano sono diverse e non riguardano solo Lukaku . L'ex giocatore dell'Inter sembra adesso davvero molto vicino ma manca ancora qualcosa perché possa essere considerato un nuovo calciatore bianconero. Si parla di "nodo commissioni" ma in generale possiamo dire che l'affare - prima o dopo - dovrebbe andare in porto senza troppi problemi.

Per questa ragione andiamo oltre. E iniziamo - oggi - a fare il punto della situazione per quel che concerne le altre operazioni che la Juventus vorrebbe portare a termine sia in entrata che in uscita. Per questo, ecco a voi la nuova raffica con tutte le ultime novità, proprio di questi minuti. Senza perdere tempo, allora, iniziamo subito dall'ultima notizia che è arrivata in redazione per scorrerle via via tutte quante <<<