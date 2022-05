Calciomercato Juventus, niente Zaniolo? Altro nome caldo: “Contatti vivi!”

Non un vero e proprio numero 10, non un trequartista o una seconda punta, ma un esterno d'attacco puro, preferibilmente di piede mancino. Così si spiega l'interesse per Angel Di Maria ad esempio, che rimane tra gli obiettivi bianconeri. E così si spiega anche il forte pressing che la Juventus ha fatto negli scorsi mesi per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è stato per lungo tempo il primo nome sulla lista bianconera, ma ora le cose sarebbero cambiate.