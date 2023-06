Galeone sta con Allegri: “Deve restare. E su Giuntoli…”

Il campionato della Juve è stato falsato dal caos dei punti tolti, restituiti e ritolti poco prima di una gara di campionato. In una situazione come quella di Empoli se un allenatore va nello spogliatoio e prova a dire “ragazzi pensiamo al campo e non ai dieci punti di penalizzazione”, i giocatori lo mandano a quel paese... Non scherziamo. Il miracolo non è arrivare in finale di Champions con i Barzagli, Bonucci, Chiellini, Khedira, Mandzukic, Dybala, Higuain... Quelli sono campioni. Il miracolo è portare a termine un’annata così. Giuntoli, per quello che ha fatto vedere a Napoli, sarebbe un bel rinforzo. Sicuramente è organizzato nella ricerca dei giocatori in giro per il mondo. Alla Juve servirebbero 2-3 colpi tipo i Kvaratskhelia e i Kim della scorsa estate, arrivati a Napoli da semisconosciuti e poi decisivi per lo scudetto".