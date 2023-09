Calciomercato Juve | Nuovo colpo vicinissimo: “Agente in sede” / News

La Juventus è uscita fuori con le ossa rotte contro il Sassuolo ma s'è ripresa contro il Lecce che quest'anno sembra volare. Di fatto, i bianconeri hanno conquistato i 3 punti ed il prossimo passo sarà quello di capire se si possa trovare o meno un po' di continuità dopo un inizio stagione altalenante. Il cambio di passo lo vuole in primis Massimiliano Allegri, sempre al centro delle polemiche, per dare stabilità alla classifica Juventina e per puntare il più in alto possibile. Ovvio: l'obiettivo primario è quello di entrare tra le prime 4 ma giocando una volta alla settimana, forse, bisognerebbe puntare anche a qualcosina in più.