Juventus, il Milan pensa a una contropartita per Vlahović

I rossoneri non intendono spingersi fino ai 20 milioni richiesti dalla Juventus, e per questo starebbero pensando a una contropartita.

Proseguono i contatti tra il Milan e la Juventus per Dušan Vlahović. I bianconeri, con il serbo in scadenza nel 2026, puntano a ricavare dalla sua cessione almeno 20 milioni di euro in questa sessione estiva di mercato per non registrare una minusvalenza, ma la situazione contrattuale dell’attaccante fa sì che da parte delle pretendenti ci sia un atteggiamento di sostanziale attendismo.

Nella mattinata di oggi, tuttavia, come scrive TuttoSport, qualcosa potrebbe aver iniziato a muoversi: i rossoneri, infatti, starebbero pensando a una soluzione alternativa per portare Vlahović a Milano, che eviti loro di dover sborsare i 20 milioni richiesti dalla Juventus. L’idea del Diavolo sarebbe quella di offrire alla Vecchia Signora una parte economica di 10 milioni di euro, aggiungendo però una contropartita tecnica che non sia solo di facciata, ma che faccia davvero al caso dei bianconeri. Non c’è ancora il nome di questa contropartita, ma i segnali di un possibile avvicinamento ci sono stati.

10 milioni dal Milan per riportare a Torino Kolo Muani

La soluzione verrebbe in soccorso della Juventus, specialmente per quanto riguarda la trattativa con il PSG per Randal Kolo Muani: il nodo delle discussioni tra i bianconeri e i parigini verte sulla formula del trasferimento, con i francesi che vogliono il prestito con obbligo di riscatto e la società torinese che preferirebbe il prestito con diritto. Ma l’iniezione di liquidità di 10 milioni proveniente dal Milan, seppur non così elevata, potrebbe permettere alla Juventus di accettare la richiesta del PSG e alzare il compenso economico del prestito oneroso.