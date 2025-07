Juventus, il compromesso che potrebbe sbloccare Kolo Muani

La Juventus sta continuando a trattare per riportare a Torino Kolo Muani, e l'idea è quella di proporre un compromesso al PSG.

La Juventus continua incessantemente a discutere con il PSG nell’ambito della trattativa che riporterebbe a Torino Randal Kolo Muani, il centravanti francese che ha disputato la seconda parte dell’ultima stagione in bianconero, offrendo prestazioni positive e trovando un clima accogliente e sereno, motivo principale per cui la sua volontà sarebbe proprio quella di vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

I contatti sono fitti, ma, finora, la fumata bianca non è sembrata neanche vicina: il nodo della questione è la divergenza di visioni tra Juventus e PSG riguardo alla formula del trasferimento: i parigini vorrebbero la cessione a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto, mentre i bianconeri gradirebbero maggiormente un prestito con diritto.

Juventus e PSG proveranno a venirsi incontro

Come scrive ancora TuttoSport, per sbloccare l’impasse – cosa che entrambe le parti hanno interesse a fare – si potrebbe pensare a un compromesso: al momento il prezzo richiesto dal PSG per l’eventuale riscatto di Kolo Muani è di 50 milioni di euro; l’idea della Juventus sarebbe quella di proporre ai parigini una abbassamento della cifra, portandola a circa 40-45 milioni, che in ogni caso basterebbero al club francese per non registrare una minusvalenza. In cambio, la Vecchia Signora aprirebbe alla formula del prestito con obbligo di riscatto, andando così a soddisfare le richieste del PSG.

Sullo sfondo, nel caso non si riuscisse a venire a capo della questione, la Juventus ha messo gli occhi su Darwin Núñez del Liverpool come alternativa.