Juventus, la prossima settimana incontro con l’agente di Vlahovic

I prossimi giorni potrebbero essere importanti per conoscere quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. A quattro mesi dalla scadenza del suo contratto con il club bianconero, la sua permanenza a Torino è ancora in bilico.
Come riporta Tuttosport, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’entourage del giocatore e la Juventus. Si riapre quindi una probabile trattativa per discutere se si potrà continuare insieme oppure no. La sensazione comunque è che già il prossimo incontro, potrebbe essere decisivo per capire se davvero lo scenario della permanenza di Dusan è da prendere in seria considerazione.
Il centravanti serbo, come sappiamo, ha un ingaggio attuale che arriva fino a 12 milioni di euro, cifre decisamente fuori dai parametri bianconeri. L’offerta della Juventus, come riporta Tuttosport, potrebbe raggiungere quella offerta a Yildiz, che ha da poco rinnovato a 6 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.