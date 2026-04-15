Juventus, bollettino medico: ancora problemi per Milik

Non c’è tregua per Milik. L’attaccante polacco sarà costretto a fermarsi nuovamente, seppur per un periodo minore di tempo. Ora che il polacco poteva tornare protagonista, un nuovo stop in allenamento l’ha portato a fare alcuni accertamenti. Spalletti spera che il suo attaccante non salterà troppe partite, vista anche la continua assenza di Vlahovic, anche lui infortunatosi poco dopo il rientro in campo.
A metà mattinata, tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato le condizioni fisiche di Milik. Di seguito il bollettino medico.
“In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.