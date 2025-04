Juventus-Kolo Muani, colpo di scena! L'anno prossimo... / News

La Juventus sta lavorando per costruire il futuro e per pianificarlo al meglio. Le ultime indiscrezioni parlano molto chiaro

In qualche modo è tornato il sereno in casa Juventus. La vittoria sul Lecce ha dato tre punti – sono sette in tutto da quando in panchina siede Igor Tudor – e riportato la squadra al quarto posto. La combinazione degli altri risultati: la sconfitta del Bologna e il pareggio nel derby capitolino tra Roma e Lazio, regala il piazzamento solitario alla compagine bianconera. Niente è stato fatto, sia chiaro, e ben sappiamo quanto fondamentale sia che questo sarà anche il piazzamento finale quando le partite di Serie A saranno terminate. Ne mancano altre sei, non si può sbagliare. E poi sarà – anche se, in qualche modo già è – calciomercato. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è già a lavoro per costruire una grande Juventus. Unica via, per scacciare via le delusioni della stagione ancora in essere e per proiettarsi alla grande verso il futuro. La programmazione parte dalla rosa attuale e dalle decisioni su alcuni giocatori in bilico.

Muani-Juventus: pare che… / News calciomercato

In bilico, ad esempio, c’è finito Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, la permanenza del francese sarebbe più che in bilico. Altamente improbabile, al momento. Dopo l’avvio shock in positivo, fatto di gol e grandi giocate, il talento di Muani si è già appassito. Il cambio in panchina ha poi fatto il resto: il giocatore era stato fortemente voluto da Thiago Motta, mentre Igor Tudor preferisce puntare su Dusan Vlahovic. La combinazione di queste due cose fa apparire come esagerata, agli occhi di Cristiano Giuntoli, la richiesta che il Paris Saint Germain fa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Muani. Rimangono sei partite per continuare a fare le dovute valutazioni. Sei partite in cui può accadere di tutto. Ma ad oggi, evidentemente, la storia tra Muani e la Juventus sembra destinata a terminare. E in tutto questo, occhi bene aperti: c’è una grossa novità riguardante il futuro della panchina bianconera <<<