La Juventus ha un grande sogno di mercato: si tratta di...

Il calciomercato potrebbe regalare più di qualche sorpresa alla Juventus: le ultime novità parlano tremendamente chiaro

Meglio pensare al futuro. Il presente, in casa Juventus, è più nero che bianco. La sconfitta contro l’Atalanta ha scoperchiato il vaso di Pandora: processi, accuse, contro accuse. Il clima è teso e Thiago Motta, che pure fa mea culpa e parla di tristezza, non riesce al momento a trovare il bandolo della matassa. Le leve usare fin qui dall’ex allenatore del Bologna non sono state efficaci per dare giusta scossa alla squadra, e il suo tempo potrebbe essere già finito. Ci sono altre 10 partite, serviranno per centrare quantomeno l’obiettivo minimo stagionale: la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Il minimo sindacabile e, forse, non abbastanza per poter salvare la stagione. E, per Thiago Motta, la panchina. Comunque, dicevamo, il futuro. Meglio pensare a quello, adesso come adesso. E il futuro, come è notorio, fa rima con calciomercato. Il diesse Cristiano Giuntoli è già a lavoro: vuole costruire una super Juve per costruire – almeno nella prossima – una grande stagione.

Calciomercato Juventus: c’è un grande sogno di mercato…

Da qui, l'idea di sognare in grande. Di sondare nomi importanti. Di provare a portare alla Continassa gente capace di incidere fin da subito. Non c'è più voglia di aspettare: la Juve vuole tornare a vincere. L'idea di calciomercato nuova va proprio in questa direzione e risponde al suggestivo nome di Ederson. Il centrocampista brasiliano sta facendo cose super all'Atalanta è si è ormai accreditato tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A. Molti club si stanno muovendo per lui, anche all'estero. E la Juve è tra questi. L'Atalanta ha una nuova strategia: tutti possono andare se vogliono, ma il prezzo lo facciamo noi. E difficilmente quel prezzo sarà inferiore ai 50 milioni di euro. La Juve ci pensa e sogna il colpaccio. Vedremo se avrà la forza economica necessaria per centrarlo.