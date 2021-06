Calciomercato Juventus, proposto uno scambio folle: Agnelli deve dire no!

Tra colpi in entrata, cessioni e possibili scambi, il prossimo calciomercato della Juventus si prospetta davvero molto ricco e le sorprese non sono escluse. Qualche addio sarà inevitabile, oltre che necessario. E gli scambi, ancora una volta, saranno un aspetto fondamentale del mercato bianconero, sia per riuscire a piazzare qualche giocatore che per portare a Torino qualche volto nuovo. A questo proposito, direttamente dalla Spagna in queste ore è arrivata una voce che, se confermata, avrebbe dall'incredibile <<<