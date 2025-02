“Sì alla Juventus”, il giocatore ha dato l’ok / Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato e le ultime voci raccontano qualcosa di particolarmente grosso

Juventus, le ultime di calciomercato parlano chiaro

Il calciomercato della Juventus non s’è fermato praticamente mai. Tutte le ultime voci in questo senso danno lo stesso responso: c’è la voglia e la volontà di provare a rendere la rosa già a disposizione del tecnico, ancora più forte. E una delle strade da intraprendere in questo senso, è quella che va nella direzione della rivoluzione non totale, ma assolutamente netta. Ci sono dei calciatori che – in effetti – non sembrano poter dare una mano alla squadra. E che per questo, saranno venduti. Altri, invece, potrebbero rientrare tra i giocatori utili a fare degli scambi. E tra questi, c’è sicuramente Douglas Luiz.

Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto, la Juventus starebbe seriamente pensando ad un colpo di scena legato all’approdo di Tonali in bianconero. E stando a quello che viene scritto da Sportmediaset, il calciatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento a Torino. La chiave, svelata dalla stessa fonte, potrebbe essere quella di uno scambio di calciatori. Tonali alla Juventus, Douglas Luiz al Newcastle. Ognuno in un ecosistema più “consono” a quella che è la propria natura. Per Tonali la Serie A, per Douglas Luiz, la Premier League. E allora, proprio in questo senso, noi crediamo che la Juventus sotto sotto possa riuscire nel portare a termine una trattativa che potrebbe essere particolarmente utile. Detto ciò, sempre parlando dei bianconeri, occhi bene aperti: sta circolando una voce pesante su Lookman alla Juve <<<