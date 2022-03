Calciomercato Juventus: Allegri sogna una formazione da urlo per il 2023!

La Juventus è pronta a rifarsi il look in prospettiva futura, passando attraverso una profonda ristrutturazione durante il prossimo calciomercato estivo. I bianconeri vogliono voltare pagina, dare un taglio al passato e inaugurare una volta per tutte un nuovo ciclo , che si spera possa tornare ad essere vincente entro breve tempo.

Per creare la formazione su misura per questo modulo e soprattutto per Allegri però, bisognerà fare affidamento per l'appunto sul mercato estivo. Che, con ogni probabilità, porterà in dote diverse sorprese e tanti cambiamenti. Noi abbiamo quindi provato ad anticipare quello che potrebbe accadere, immaginando la formazione da sogno della Juventus per la stagione 2022/2023: ecco dunque, ruolo per ruolo, il possibile 11 titolare per il prossimo anno <<<