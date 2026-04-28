Alla Juventus si respira aria di cambiamento, soprattutto in difesa, dove nemmeno una colonna come Gleison Bremer è più certa della permanenza. Le recenti parole del brasiliano hanno fatto rumore: la voglia di tornare a vincere, a 29 anni, pesa più della stabilità personale. Un messaggio che può essere interpretato in due direzioni: o il club sta valutando una sua cessione per finanziare il mercato, oppure è lo stesso giocatore a chiedere garanzie tecniche per restare. In ogni caso, la sensazione è che qualcosa si sia incrinato. La Juventus non può più permettersi stagioni di transizione e quarti posti vissuti come unico traguardo. Come detto dallo stesso Bremer, storia e ambizione impongono un salto di qualità immediato, e questo passa anche da scelte forti. Per Luciano Spalletti, che vuole costruire una squadra più aggressiva e dinamica, la linea difensiva sarà uno dei reparti più toccati dalla rivoluzione estiva.

Sirene inglesi: il Manchester United pronto a pagare la clausola

Da mesi attorno a Bremer orbitano diversi club di Premier League, ma quello che ha mostrato maggiore concretezza è il Manchester United. Gli inglesi osservano con attenzione l’evolversi della situazione e non avrebbero particolari problemi a versare i 60 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Fino a poche settimane fa, l’idea in casa bianconera era proprio quella di individuare nel brasiliano il profilo giusto da sacrificare per fare cassa, ma oggi lo scenario è meno lineare. La Juventus deve decidere se privarsi del suo difensore più affidabile per finanziare un rinnovamento più ampio o se trattenerlo come punto fermo attorno al quale costruire la nuova retroguardia. La scelta non è banale, anche perché il mercato offre opportunità interessanti e la dirigenza si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata.

Ordonez in pole: 40 milioni al Bruges per il centrale del futuro

Secondo quanto riportato da ESPN, la Juventus sarebbe molto vicina a chiudere per Joel Ordonez, centrale ecuadoriano classe 2004 in forza al Club Brugge. L’operazione si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, cifra importante che testimonia la volontà del club di investire su un profilo giovane ma già pronto. Ordonez, 188 cm, destro naturale, rapido nelle letture e abituato a giocare come perno in una linea a quattro, ha collezionato 73 presenze e 3 gol in prima squadra. Nel suo palmarès figurano un campionato belga, una Coppa e una Supercoppa del Belgio. La Juventus punta a chiudere l’operazione prima dell’inizio dei Mondiali, che il difensore disputerà con l’Ecuador tra Stati Uniti, Canada e Messico. In passato era stato seguito anche da Inter, Milan e Atalanta, ma ora i bianconeri sembrano in pole position. L’eventuale arrivo di Ordonez potrebbe rappresentare il primo tassello di una nuova difesa pensata su misura per le idee di Spalletti, con o senza Bremer al centro del progetto.