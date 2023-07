Mercato Juve | Di Marzio è sicuro: “Giuntoli ha scelto il sostituto di Vlahovic”

Calciomercato Juve: scelto il sostituto di Vlahovic

Secondo quanto riportato durante Calciomercato L'Originale, in caso di addio di Vlahovic la Juve starebbe pensando a Gianluca Scamacca. L'attaccante italiano dopo il trasferimento al West Ham della scorsa estate potrebbe quindi già fare ritorno in Serie A. In Premier League l'ex Sassuolo non è riuscito a convincere, fermato da una serie di infortuni e non a suo agio negli schemi di gioco degli Hammers. Per questo il giocatore potrebbe già lasciare l'Inghilterra, pronto a fare ritorno in un campionato che conosce bene come quello italiano. Le richieste economiche del West Ham non sono eccessive, ma sulle tracce del giocatore ci sono anche Roma e Milan. La Juve ha però un asso nella manica perchè a differenza delle concorrenti potrebbe permettersi di acquistarlo a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto. Per il momento non sono arrivate offerte ufficiali, staremo a vedere. E non finisce qui. Giuntoli starebbe lavorando anche ad un'altra pesante lista di cessioni: eccola! <<<