Mercato Juve / Addio Vlahovic, Pogba e Chiesa? Al loro posto Giuntoli…

La Juventus si avvia ad una vera e propria rivoluzione. L'aria che tira in tal senso è assolutamente chiara considerando che il club bianconero vedrà diversi calciatori cambiare il loro futuro da qui a breve. Non lo diciamo noi tanto per dirlo, ma la logica considerando le tante indiscrezioni che stanno iniziando a circolare, riguardanti anche calciatori molto importanti.

Il primo riferimento va a Pogba: la possibilità di un addio sussiste e l'Arabia in tal senso sembra affascinare e neanche poco. Poi c'è il discorso legato a Vlahovic che secondo noi alla fine andrà via. E poi, c'è molto da dire relativamente a Chiesa che - pure lui - sembra avviato verso un addio. Per questo motivo, oggi proveremo ad immaginare quello che potrebbe accadere dovessero partire con Giuntoli che andrebbe a ribaltare completamente la formazione, o quasi. E allora, ruolo per ruolo, ecco come diventerebbe la formazione a quel punto <<<