Calciomercato Juventus: il colpo di scena, in realtà, è Milinkovic-Savic

La Juventus è nel bel mezzo delle trattative di questo calciomercato estivo, che aprirà ufficialmente i battenti il primo di luglio. I bianconeri, come ben sappiamo, sono al lavoro su diverse piste: la volontà del club sarebbe quella di rinforzare ogni settore della squadra. L'obiettivo? Tornare ad essere un top club di primissima fascia, tanto in Italia quanto in Europa. Un progetto, dunque, a medio-lungo termine. Che comprenderà il mercato di questa estate, ma anche le prossime sessioni.

Al momento, le priorità di calciomercato della Juventus riguardano la difesa e soprattutto l'attacco. Con il colpaccio Pogba, che tornerà a vestire bianconero dopo un corteggiamento durato anni, il centrocampo non è tra i primissimi pensieri della Vecchia Signora. Attenzione, però: nella seconda metà di questo mercato estivo - qualora si riuscisse a piazzare giocatori come Arthur, Ramsey e Rabiot - la Juve tornerebbe a puntare con forza un altro colpo in mediana. Un nome caldo? Quello di Leandro Paredes, in uscita dal PSG. Ma, stando ad alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore, la vera grande sorpresa del prossimo futuro potrebbe diventare addirittura Sergej Milinkovic-Savic <<<