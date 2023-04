Sassuolo-Juventus, i convocati di Allegri: Szczesny con la squadra

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in campo in Serie A. Nell'ultimo impegno europeo contro lo Sporting la prova dei bianconeri è stata sottotono ma la Vecchia Signora è riuscita comunque a strappare la vittoria grazie al gol di Gatti. Serve però ripartire anche in campionato dopo il ko esterno contro i biancocelesti. Testa all'obiettivo allora, in vista della sfida contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium ore 18:00. Una sfida da vincere per tenere il passo europeo delle altre. Allegri ha reso nota la lista ufficiale dei calciatori convocati per la sfida contro gli emiliani.