Mercato Juve / Pedullà, annuncio su Pogba! Poi borsino di fuoco!

Alfredo Pedullà parlando su Sportitalia fa il punto della situazione rispetto a Pogba: "Quando ad Allegri si chiede di Pogba, se ci fate caso, cambia volto. La storia del centrocampista bianconero è frastagliata, con almeno 7-8 situazioni in questa stagione delicate. Questa è una cosa che va detta. Possiamo anche dire che dal momento della "non scelta" della società (quando Pogba decise di non operarsi con il Mondiale alle porte) sono iniziati i problemi. Allegri fa bene a non rispondere su Pogba, perché al massimo ce l'avrà per 20 minuti, per poi sperare che possano diventare 30. La Juventus non potrebbe liberarsi di Pogba. Secondo me quando la Juve dice che non è in discussione, non credo stia fingendo. Loro sono molto sinceri dal mio punto di vista". Insomma, davvero Pogba - alla fine - dovrebbe restare in bianconero. Ma le notizie non finiscono qui.