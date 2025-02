Juventus, colpo da urlo: "Giuntoli vuole comprare..." / Calciomercato

Cristiano Giuntoli sembra abbastanza deciso nel voler muoversi con largo anticipo in sede di calciomercato: il punto

Calciomercato Juventus, Giuntoli al lavoro

La Juventus sembra intenzionata a muoversi pianificando al meglio la prossima sessione di calciomercato. Questo oramai lo hanno capito tutti, anche i sassi. Ed è per questa ragione che in queste ore – nonostante la sessione di gennaio sia terminata – si continua a parlare di quello che potrebbe succedere da qui in avanti. Nello specifico, poi, c’è più di qualcosa che probabilmente terrà banco in relazione alle operazioni da portare a termine. Secondo quello che ci risulta, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe le idee piuttosto chiare. La prima operazione da portare a termine, è quella relativa al progetto: capire chi potrà farne parte e chi, invece, no. Allo stesso tempo, bisogna capire che la Juventus deve vincere. E per farlo, ha bisogno di campioni. E di calciatori già affermati. Ecco perché il club bianconero vorrebbe tentare un assalto ad un calciatore che quest’anno, in Serie A, ha fatto vedere cose straordinarie.

Secondo quelle che sono le nostre ultime indiscrezioni, infatti, Giuntoli vorrebbe tentare in ogni modo un assalto a Lookman. Stiamo parlando del fenomeno dell’Atalanta (ora out per un piccolo infortunio) che ha dimostrato di avere qualità fuori dal comune. E’ esploso nella finalissima che ha portato la Dea a vincere l’Europa League e quest’anno sta segnando con assoluta continuità. La Juve vuole rinnovare il parco attaccanti ed è per questa ragione che ripartire da un calciatore di questo livello, certamente, può aiutare. Conosce già la Serie A e questo sarebbe un incentivo a proseguire in un top club come la Juventus. Quello che succedrà lo staremo a vedere. Di sicuro c’è che la Juve, sotto sotto, sta puntando anche Lookman. Detto questo, in chiave calciomercato, le novità non sono finite. A quanto pare nel progetto del club c’è qualcosa di enorme <<<