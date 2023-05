Mercato Juve / Rabiot addio: al suo posto un colpo a sorpresa!

Rabiot sembra essere al passo d'addio. Il centrocampista della Juventus, secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Juvenews.eu, pare destinato a salutare al termine della stagione. Per questo motivo la dirigenza bianconera - che spera di poter contare su Giuntoli - sta già lavorando per provare a capire come sostituire il Francese e come provare a rendere la rosa migliore rispetto a quanto non lo sia ora. Per questo motivo, in queste ore, stanno circolando diverse indiscrezioni circa chi potrebbe prendere il suo posto e dalla Spagna escono fuori delle novità abbastanza particolari.