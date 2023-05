Chiellini su Rabiot: “Di un’altra categoria: la Juve deve trattenerlo”

Ecco le parole dell'ex difensore bianconero Giorgio Chiellini al termine della sfida contro il Siviglia. Le sue dichiarazioni a TV8: "Voglio spendere una parola per Rabiot, ha dimostrato di essere un giocatore di un'altra categoria. Ha trascinato in lungo e in largo la squadra, un vero leader e l'ha dimostrato con i fatti. E' a scadenza, ma la Juve deve trattenerlo".