Calciomercato Juventus, arriva la decisione finale su Vlahovic

Sono ore calde in casa Juventus. A quanto pare, infatti, stanno circolando in maniera sempre più insistente delle indiscrezioni di mercato

La Juventus si gode – finalmente – il momento. I nove punti nelle ultime tre partite hanno permesso alla squadra bianconera di riagganciare la zona Champions League: i punti, ora, sono gli stessi della Lazio di Baroni e l’obiettivo è tornato contendibile oltre che alla portata. Un obiettivo su cui si gioca il futuro del progetto targato Thiago Motta: la permanenza del tecnico dipende, infatti, dalla qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Da questo non si scappa: la società è stata chiarissima con il suo allenatore. E proprio la società, che per l’appunto si coccola il momento, sta già lavorando al prossimo calciomercato nell’auspicio che questo possa essere impostato grazie ai proventi derivanti dalla qualificazione alla Champions. Nell’attesa di scoprire cosa sarà, comunque, gli aggiornamenti non mancano. Il più recente, fondamentale, riguarda Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus: ecco la decisione finale su Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic non fa più parte del progetto Juventus. A questo triste epilogo si è arrivati attraverso vari passaggi. Il feeling mai sbocciato con Thiago Motta, il rapporto incrinatosi con i tifosi della Juventus, l’incostanza del giocatore. E poi l’arrivo di Kolo Muani. Il giovane francese ha avuto un impatto super sulla Serie A e questo ha avuto l’effetto, inevitabile, di panchinare Vlahovic. L’ex Fiorentina non è più l’attaccante titolare della Juventus. Cinque gol messi a segno in quattro partite, oltre al bellissimo assist fornito a Coincecao per il gol vittoria sull’Inter, sono la statistica che descrive l’avvicendamento gerarchico tra il francese e il serbo. Per di più, pare che Juventus e Paris Saint Germain siano prossime a trovare una intesa per la permanenza a Torino di Muani. Un’altra spinta gentile per l’uscita di Vlahovic. Insomma, la decisione è presa, sarà addio a giugno. La Juve spera di racimolare una cifra utile, poi, da reinvestire sul calciomercato. E sempre parlando di Juve, occhio: Giuntoli avrebbe infatti preso una decisione di quelle pesantissime <<<