Juventus, colpo di scena: “Potrebbe dire addio anche lui” / News

La Juventus lavora sul prossimo futuro. In sede di calciomercato, ci sono delle importanti novità rispetto ad un possibile addio

Stanno arrivando un sacco di indicazioni dal campo in base alle recenti uscite. Le ultime due partite della Juventus, che hanno portato ad altrettante vittorie contro Como e Empoli, sono una doppia aspirina che fa passare il mal di testa ai tifosi della Vecchia Signora. La prima indicazione viene dall’attacco: la Juve è tornata a segnare. E, dentro l’attacco, assistiamo al cambio di gerarchie tra Dusan Vlahovic e Kolo Muani. Il secondo ha panchinato il primo. Il francese ha avuto un impatto top in Serie A: 5 gol in 3 partite. Tanta roba. E Vlahovic sta seduto anche perché a fine stagione, come ormai sanno tutti, lascerà Torino e la Continassa. Ma andiamo a vedere altre cose che sono emerse.

Ad esempio, la titolarità riottenuta da Nico Gonzalez. L’ex Fiorentina, smaltito l’infortunio, si è ripreso la maglia. A farne le spese è Francisco Coincecao che ha giocato 4 minuti contro l’Empoli e 14 contro il Como. Non è andata molto meglio contro il Napoli: solo 16 minuti. E nemmeno in Supercoppa Italia dove ha seduto in panchina per tutto il tempo. Per tornare all’ultima maglia da titolare bisogna arrivare al 29 dicembre. Cosa sta succedendo? E cosa significa tutto questo in termini di calciomercato?

Calciomercato Juventus: allarme Coincecao. Ecco cosa sta succedendo

Se un mese fa ci avessero chiesto: la Juventus riscatterà Coincecao? La risposta sarebbe stata sì al 100%. Oggi, non è più così. Il portoghese, infatti, avendo già fatto sfoggio di qualità – 4 gol e 5 assist finora tra campionato e Champions League – costa 30 milioni di euro. Sono tanti. Soprattutto se considerato che nello stesso ruolo c’è Nico Gonzalez che la Juve ha pagato 35 milioni. Una cifra sborsata solo la scorsa estate. Il club ha bisogno di far fruttare i suoi investimenti prima di farne altri. Ecco perché ad oggi la permanenza di Coincecao è più che in discussione. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, occhio: è arrivato un pesante annuncio rispetto a Retegui alla Juve <<<