Juventus, colpo di scena: “Cambio in porta! Vogliono prendere…” / News

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato. E ora, si parla anche di un possibile cambio di portiere

Quando la confusione è tanta, va ad intaccare ogni pezzo di una struttura. Nel caso di una squadra di calcio, ogni reparto. È quello che sta succedendo alla Juventus dove c’è grande onestà intellettuale nel considerare la stagione in essere altamente fallimentare. Nessuno aveva chiesto a Thiago Motta di vincere tutto al suo primo anno bianconero, ma nemmeno ci si aspettava una arrendevolezza tale da mettere la squadra fuori da ogni obiettivo già a gennaio. Cambiare è stato inevitabile, e si è cambiato. Igor Tudor, che ha ben iniziato portando in cascina sette punti in tre partite, avrà ora il compito di salvare il salvabile. Quindi, di portare la Juve all’ottenimento dell’obiettivo minimo: la qualificazione in Champions League. Ma il tema del fallimento rimane. Quindi, quello della delusione. Quindi, quello della messa in dubbio di tantissimi calciatori. In ogni ruolo. Anche in porta.

Calciomercato | La Juventus cambia portiere? Ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la Juventus starebbe valutando – tra le altre cose – anche un avvicendamento tra i pali. Michele Di Gregorio – leggiamo – avrebbe convinto solo parzialmente. Da qui, l’idea di cambiare in favore di un estremo difensore considerato più carismatico e più affidabile. L’idea sarebbe quella di David De Gea. Il portiere spagnolo sta vivendo una seconda giovinezza in quel di Firenze: la Fiorentina gli ha dato fiducia dopo gli anni bui che l’hanno visto senza squadra. Una fiducia ricambiata sul campo: De Gea si è ritrovato per quel che era. Ossia, un grandissimo portiere. E Di Gregorio? La stagione dell’ex Monza non può certo dirsi negativa. Non si è contraddistinto in maniera negativa e i problemi della Juventus sono stati, evidentemente, altri. Eppure, chissà. Forse la dirigenza non si fida al 100% di lui. Da qui l’idea di sondare un profilo di alta caratura come quello di De Gea. E sempre parlando di Juventus e di calciomercato, occhio: i bianconeri starebbero lavorando a qualcos’altro di molto importante <<<