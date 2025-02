Juventus, colpo in attacco: “Lo fregano all’Inter” / Calciomercato

La Juventus lavora alla costruzione di una rosa sempre più forte. Voci di corridoio, parlano di un possibile colpo da "rubare" all'Inter

Calciomercato Juventus, ecco le ultimissime novità

Eppur si muove, la Juventus. La vittoria sull’Empoli ha riportato buonumore alla Continassa e fiducia in vista della seconda – impegnativa – seconda parte di stagione. Le quattro reti messe a segno, oltre a far travasare tre punti preziosi nella cassa bianconera, hanno messo in luce un attacco che può e deve fare di più di quello che ha fatto finora. La doppietta di Kolo Muani è un segnale della bontà del calciomercato fatto a gennaio, la rete di Dusan Vlahovic getta luce sulla professionalità di un ragazzo che senz’altro darà tutto finché vestirà la maglia della Vecchia Signora. Poi a giugno si vedrà. La cessione è molto più che probabile, ma non inficerà sulle prestazioni.

E si muove anche sul calciomercato, la Juventus. Mercato degli attaccanti, restando in tema. Come detto: l’addio di Dusan Vlahovic non pare più in discussione. L’addio a giugno farà felici tutti: le casse juventine – che fugheranno il rischio dello svincolo – e l’umore del giocatore che potrà rilanciarsi. In attesa di capire se Muani potrà fare parte della Juve che verrà, Cristiano Giuntoli guarda al mercato degli attaccanti per un potenziale sostituto. I nomi preferiti rimangono Victor Osimhen e Joshua Zirkzee, ma ne sarebbe appena spuntato un altro.

Alla Juventus piace Santiago Castro. E sarebbe difficile il contrario. L’attaccante del Bologna sta facendo ottime cose alla corte di Vincenzo Italiano, il gol qualificazione che ha segnato all’Atalanta in Coppa Italia è solo l’ultima delle sue incredibili gesta. Mezza Italia lo sta seguendo. Anche la Juventus che, se decidesse di affondare il colpo, dovrà sfidare la concorrenza dell’Inter. I nerazzurri cercano un ricambio di lusso alla coppia Lautaro-Thuram e Castro potrebbe rispondere all’identikit. Il Bologna è pronto a far scattare – come già fatto con Zirkzee un anno – una furiosa asta. Prezzo di partenza: 30 milioni di euro. Nel frattempo Giuntoli starebbe lavorando anche su un altro nome <<<