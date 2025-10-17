Kessie alla Juventus, annuncio improvviso (e clamoroso)

Il calciomercato della Juventus continua ad essere al centro delle voci e delle indiscrezioni: l'ultima ci parla di Kessie

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardanti la Juventus fanno parlare. Al centro di tutto, ora, c’è Kessie. Ricordate l’ex Milan? Per mesi sembrava ad un passo dal Manchester City, dai top club Europei. Poi è finito in Arabia ma l’esperienza da quelle parti sarebbe già ai titoli di coda. E di mezzo, potrebbe esserci la Juventus.

Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto, infatti, il calciatore starebbe seriamente pensando ad un ritorno in Italia. Ha 28 anni e dunque è ancora nel vivo della sua carriera. E la Juventus, che fa? Ve lo abbiamo detto. Ci starebbe pensando. Per davvero. Ora resta solo da capire se ci sia o meno la possibilità di rendere reale questa mossa di mercato. Ma un colpo così, lì in mezzo, di sicuro potrebbe dare una mano ai bianconeri. Staremo a vedere.