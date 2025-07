Dall’Inghilterra: il Borussia Dortmund torna su Sancho

I tedeschi vorrebbero riportare a casa Jadon Sancho, e hanno iniziato i contatti con il Manchester United.

Una nuova pretendente si aggiunge nella corsa a Jadon Sancho, attaccante inglese del Manchester United che, dopo essere tornato dal prestito al Chelsea, è in uscita da Old Trafford. Si tratta del Borussia Dortmund, la squadra in cui l’inglese si è trasferito dal Manchester City ancora diciassettenne e in cui si è affermato sul palcoscenico internazionale, militandoci tra il 2017 e il 2021 e in una breve parentesi nel 2024, e che ora sarebbe interessata a riportarlo in Germania. Come riporta Sky Sport UK, il BVB avrebbe iniziato a intrattenere contatti con il Manchester United, club proprietario del cartellino che chiede tra i 18 e i 20 milioni per cedere il calciatore.

Il punto della situazione su Sancho alla Juve

La Juventus resta forte su Sancho e continua a considerarlo un obiettivo primario per questa sessione estiva di mercato. Numerosi quotidiani riferiscono di come i bianconeri abbiano già un accordo economico col classe 2000 per un quinquennale a 6 milioni di euro a stagione e la distanza con i Red Devils sia di pochi milioni, dunque facilmente colmabile.

L’ostacolo alla chiusura dell’affare risiede nella difficoltà della Juventus a cedere i costosi esuberi necessari a finanziare il mercato, e nel caso specifico il profilo in uscita per fare spazio a Sancho sarebbe Nico Gonzalez.